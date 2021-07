Kimpembe, Wijnaldum, Danilo et Mbappé encore incertains pour LOSC / PSG (LP)

Ce dimanche à 20h (Amazon Prime Video), le LOSC et le PSG s’affronteront au stade Bloomfield de Tel-Aviv (Israël) à l’occasion du Trophée des Champions. Et pour ce premier match officiel de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino a toujours quelques incertitudes concernant son groupe. Si les forfaits de Juan Bernat, Colin Dagba, Sergio Ramos et Rafinha sont déjà actés, la présence des internationaux reste incertaine.

En effet comme le rapporte leparisien.fr, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Kylian Mbappé sont toujours incertains pour cette rencontre face aux Lillois. “Les quatre joueurs n’ont repris l’entraînement que depuis une semaine et doivent donc poursuivre leur préparation. Mais même en cas de présence, aucun ne débutera comme titulaire.” Plus tôt dans la journée, l’entraîneur parisien avait indiqué qu’il prendrait une décision avant le départ : “On verra demain la situation de chacun pour voir s’ils feront le déplacement.”

Concernant le reste du groupe, quelques Titis effectueront le déplacement pour cette 26e édition du Trophée des Champions. “Les jeunes El Chadaille Bisthiabu, Ismaël Gharbi, Edouard Michut ou Xavi Simons seront de l’aventure. Reste à savoir lesquels commenceront la première rencontre officielle de la saison”, rapporte le quotidien francilien sur son site internet. Pour rappel, les Parisiens prendront l’avion ce samedi après-midi, après un dernier entraînement matinal au Camp des Loges.