Lors de sa conférence de presse, José Fonte a clairement fait allusion au manque de titres du LOSC et notamment l’absence de Trophée des champions dans la vitrine lilloise. Effectivement, depuis la création du trophée en 1995, les Dogues ne l’ont joué qu’une fois, en 2011, après leur titre de champion de France. Et ce match de Supercoupe s’était soldé par une défaite 5-4 contre l’OM. Dimanche, à partir de 20 heures (Amazon Prime Video), à Tel-Aviv, les hommes de Jocelyn Gourvennec auront l’opportunité de lever cette coupe pour la première fois.

Rien à voir avec le PSG qui aime le Trophée des Champions. En tant que vainqueur de la Coupe de France, le club de la capitale voudra augmenter son record et ajouter un 11e Trophée des Champions à son palmarès. Mieux, le PSG, qui a remporté les 8 dernières éditions, peut réaliser la passe de 9. Mais pour cela il faudra réussir à gagner malgré les nombreuses défections.

Palmarès par édition

1995 : Paris Saint-Germain – FC Nantes : 2-2 (6-5 tab)

1996 : non disputé

1997 : AS Monaco – OGC Nice : 5-2

1998 : Paris Saint-Germain – RC Lens : 1-0

1999 : FC Nantes – Girondins de Bordeaux : 1-0

2000 : AS Monaco – FC Nantes : 0-0 (6-5 tab)

2001 : FC Nantes – RC Strasbourg Alsace : 4-1

2002 : Olympique Lyonnais – FC Lorient : 5-1

2003 : Olympique Lyonnais – AJ Auxerre : 2-1

2004 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain : 1-1 (7-6 tab)

2005 : Olympique Lyonnais – AJ Auxerre : 4-1

2006 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain : 1-1 (5-4 tab)

2007 : Olympique Lyonnais – FC Sochaux-Montbéliard : 2-1

2008 : Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais : 0-0 (5-4 tab)

2009 : Girondins de Bordeaux – EA Guingamp : 2-0

2010 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain : 0-0 (5-4 tab)

2011 : Olympique de Marseille – LOSC : 5-4

2012 : Olympique Lyonnais – Montpellier HSC : 2-2 (4-2 tab)

2013 : Paris Saint-Germain – Girondins de Bordeaux : 2-1

2014 : Paris Saint-Germain – EA Guingamp : 2-0

2015 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais : 2-0

2016 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais : 4-1

2017 : Paris Saint-Germain – AS Monaco : 2-1

2018 : Paris Saint-Germain – AS Monaco : 4-0

2019 : Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC : 2-1

2020 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille : 2-1

Palmarès par club

1. Paris Saint-Germain (10)

2. Olympique Lyonnais (7)

3. AS Monaco, FC Nantes, Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille (2)

Nombre de finales perdues

3 : Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais

2 : AJ Auxerre, Girondins de Bordeaux, EA Guingamp, AS Monaco, FC Nantes

1 : RC Lens, FC Lorient, LOSC, Olympique de Marseille, Montpellier HSC, Stade Rennais FC, FC Sochaux-Montbéliard, RC Strasbourg Alsace