Neymar : “Le PSG a su gagner le respect de ses adversaires”

Neymar va disputer sa cinquième saison sous le maillot du PSG. Après deux saisons difficiles dues aux blessures, le Brésilien est épanoui au chez les Rouge & Bleu. Il a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 (avec une clause qui doit lui permettre de prolonger jusqu’en 2026 la saison prochaine). Le Brésilien a donné une interview au magazine le Foot Paris. Extraits choisis.

Sa prolongation de contrat

Neymar : “Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J’ai déjà eu l’occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux. J’ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés. Je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J’ai toujours été un vrai professionnel. J’ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l’an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. Je me sens de mieux en mieux et épanoui sur le terrain. Je reste le même. On avance ensemble pour aller plus loin.“

La place du PSG

Neymar : “Neymar : “Personnellement, je m’étais focalisé pour être prêt cette année et donner mon maximum sur le terrain. Je voulais vraiment emmener le Paris Saint-Germain et connaître une nouvelle finale. Cela n’a pas été possible. Je vais tout faire pour encore le faire à l’avenir. Le PSG a beaucoup grandi depuis que je suis là. Je le vois au quotidien. Je pense que le club a surtout su gagner le respect de ses adversaires. Quand on est au PSG, on sait et on sent que l’on fait partie de l’une des meilleures formations du monde. Peut-être dans le top 5 mondial. Paris a tout fait pour arriver à ce niveau. On a pu l’y aider. Ce n’est pas anodin d’être parmi les quatre meilleures équipes de la Ligue des Champions après avoir connu une finale l’an passé. J’espère maintenant tout faire pour que l’on puisse être les numéros 1. C’était la première finale dans l’histoire de Paris. On a pu confirmer encore cette saison en battant de grandes équipes. Je sais maintenant que tout est réuni pour que l’on puisse encore grandir et se surpasser dans les mois qui viennent. On veut soulever les trophées. Il faut croire en nous et tout faire pour décrocher les plus beaux titres. On va persévérer pour gagner.“