La soirée de Nasser al-Khelaïfi autour de PSG / Real Madrid

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Nasser al-Khelaïfi était présent en tribunes pour assister à ce choc.

En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est largement imposé contre le Real Madrid (4-0). Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, était bien évidemment présent dans les tribunes et a rencontré son homologue madrilène, Florentino Pérez. « Les deux hommes se sont serrés la main avant d’échanger une longue accolade. Un échange de cadeaux a aussi eu lieu entre les deux dirigeants. Paris a offert un maillot dédicacé par l’ensemble de l’effectif et un petit objet de décoration », indique RMC Sport. Dès le coup de sifflet final, il a salué une nouvelle fois Florentino Pérez.

Il s’est rendu brièvement dans le vestiaire du PSG

À noter que Nasser al-Khelaïfi a croisé uniquement Xabi Alonso dans le couloir et lui a souhaité le meilleur pour la suite. Le dirigeant parisien n’a vu aucun joueur du Real Madrid et n’a donc pas croisé Kylian Mbappé. Il s’est rendu brièvement dans le vestiaire parisien pour enlacer les joueurs comme il le fait habituellement. Des sources indiquent qu’elles ont rarement vu le patron du PSG aussi heureux, lance le média sportif. « Mais quelques secondes plus tard, en remontant les escaliers de la tribune, Al-Khelaïfi croise le chemin d’un petit garçon en pleurs. Ce dernier s’est cassé le bras en tombant juste avant la fin du match. Le patron parisien demande immédiatement une poche de glace pour la placer sur le bras de l’enfant, accompagné par son père et un autre adolescent. Il demande à l’un de ses assistants de lui donner aussi un pin’s du club parisien. » Au moment de quitter le stade, le président du PSG décide d’inviter à la finale le jeune homme avec son copain ainsi que les deux pères, conclut RMC Sport.