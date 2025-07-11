Le beau geste de Nasser al-Khelaïfi pour des fans du PSG

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Nasser al-Khelaïfi, son président, a invité plusieurs supporters du PSG à assister à la finale.

Opposé au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouchée du du club madrilène (4-0) afin de retrouver Chelsea en finale et de tenter de soulever le trophée de la compétition dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN). Depuis quelques heures, des images tournent sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on voit Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, resté aux côtés d’un jeune supporter du PSG qui s’est fracturé le bras pendant les célébrations en tribunes. Le dirigeant a fait monter le jeune garçon et son ami dans l’espace VIP pour s’assurer qu’il allait bien et qu’un médecin vienne l’examiner, tout en attendant que son père soit retrouvé. Selon les informations d’Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, Nasser al-Khelaïfi a décidé d’inviter le jeune homme au bras cassé, son copain et leurs deux pères à la finale contre Chelsea dimanche.

Il offre des places dans la rue devant la boutique PSG de New York

Le président du PSG ne s’est pas arrêté-là. Au lendemain de la qualification du club de la capitale pour la finale de la Coupe du monde des clubs, Nasser al-Khelaïfi s’est rendu à la boutique du PSG à New York. « Le président parisien avait eu la même démarche dans les magasins de Los Angeles, mais aussi à Miami alors qu’il participait à une réunion de l’ECA. Sur place, « NAK » s’est attardé à vérifier l’arrivée des nouveaux maillots, mais aussi à échanger avec les fans. Chose faite jeudi après-midi à New York, avant qu’il n’offre plusieurs places pour la finale à des supporters présents sur place », indique RMC Sport. Lors de cette visite, le patron du PSG a en effet pu échanger avec quelques fans présents sur place. Il a notamment discuté avec un enfant en lui demandant quel club il allait supporter dimanche. Quand ce dernier a répondu « le PSG« , Nasser al-Khelaïfi lui a alors proposé des places pour la rencontre ainsi qu’à sa famille quI l’accompagnait, conclut RMC Sport.