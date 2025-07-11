Michel Salgado sous le charme du PSG et de Dembélé

Depuis le début de l’année 2025, le PSG est la meilleure équipe du monde. Michel Salgado, légende du Real Madrid, est impressionné par les joueurs de Luis Enrique.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG pourrait s’offrir un nouveau titre avec la Coupe du monde des clubs. Il affronte Chelsea en finale dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN). Pour tenter de remporter la compétition, le club de la capitale pourra compter sur un collectif fort, mais également sur Ousmane Dembélé, très en forme depuis son retour de blessure avec deux buts en quart de finale et en demi-finale. Michel Salgado, légende du Real Madrid, n’a pas tari d’éloge sur le PSG.

« C’est un entraîneur qui motive énormément ses joueurs »

« Ce que Luis Enrique a fait est spectaculaire. Tout le monde parlait de Mbappé quand il est parti, et il a su gérer le changement sans jamais le critiquer. Il disait toujours : ‘Ça aurait été incroyable d’avoir le meilleur joueur du monde’. Mais ils se sont adaptés à une autre façon de jouer, à un autre style, davantage collectif, en privilégiant toujours l’équipe au-dessus de l’individualité. Cela pousse tout le monde à se donner à fond, non seulement en attaque, mais aussi en défense. C’est un entraîneur qui motive énormément ses joueurs. Tout le monde applique un pressing intense », analyse Michel Salgado dans une interview accordée à AS. Il a ensuite encensé Ousmane Dembélé. « Dembélé presse comme s’il était le meilleur défenseur du monde. Convaincre un joueur comme Dembélé de faire cela, c’est ce qui distingue vraiment un bon entraîneur. C’est clair. Transformer les joueurs les plus difficiles d’une mentalité individuelle à une mentalité au service du collectif. »