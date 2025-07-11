Mercato : Accord total pour le transfert de Marco Asensio à Fenerbahçe

Le PSG affinera son effectif au cours de cet été 2025 avec des arrivées prévu. Cependant, dans le sens des départs, des mouvements devraient également se faire, et le dossier Marco Asensio pourrait être le premier d’entre eux.

A la suite de son prêt réussi à Aston Villa, Marco Asensio n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, et n’a pas participé à la Coupe du Monde des Clubs en ce sens. Ainsi, sur le marché des transferts, l’international espagnol est envoyé en Turquie, à Fenerbahçe, après deux saisons sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, un accord entre le PSG et le club turc était avancé par les médias locaux, mais le joueur n’était pas convaincu. Ce vendredi 11 juillet, le journaliste Yağız Sabuncuoğlu fait état d’un accord tripartite pour le transfert. Le joueur est attendu à Istanbul pour sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Si le montant n’a pas encore fuité, les dernières informations à ce sujet rapportaient un transfert à hauteur de 15M€. Une réelle plus value faite par le Paris Saint-Germain qui avait recruté Marco Asensio libre de tout contrat à l’été 2023.