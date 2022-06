La valeur du PSG poursuit sa croissance record

C’est en 2011 que les investisseurs qataris arrivent à la tête du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est cédé à ses nouveaux propriétaires à hauteur de 70% de son capital pour une somme entre 30 et 40 millions d’euros. C’est l’année d’après que Qatar Sport Investissement obtient 100% du PSG pour un total de près de 70 millions d’euros. Depuis, la valeur du club ne cesse de s’accroitre atteignant ainsi des chiffres records et les sommets européens.

Une décennie de croissance

Durant cette décennie, le PSG s’est confortablement installé dans le top 10 européen des clubs à la plus forte valeur. Pour imager cela, le club de la capitale, dans un communiqué, souligne ses 160 millions de fans sur les réseaux sociaux, ses sponsors majeurs à travers le monde, ses boutiques à New-York, Los Angeles, Séoul ou Tokyo, et le nouveau centre d’entraînement qui verra le jour à l’horizon 2023. Dans ce communiqué, le Paris Saint-Germain relaye également les classements des cabinets de conseil internationaux Brand Finance, Forbes et Football Benchmark (ex KPMG).

Des chiffres de croissance records

Comme indiqué précédemment, QSI a acquis la totalité du PSG pour une somme avoisinant les 70 millions d’euros. Selon Forbes, le club de la capitale est aujourd’hui évalué à 3,2 milliards d’euros. En pourcentage, cela représente une progression de 28% et de 700 millions de dollars par rapport à l’année précédente. La marque Paris Saint-Germain progresse également selon Brand Finance, augmentant de 16% en un an, faisant ainsi des Rouge & Bleu la 7e marque la plus valorisée dans le football. De son côté, Football Benchmark (ex KPMG) valorise la croissance de la valeur d’entreprise du PSG à 22% par rapport à l’année dernière, soit le record depuis la création du classement il y a 7 ans avec une progression de 153%.

Dans son communiqué, le PSG ajoute par ailleurs que la valeurs des principaux clubs européens « est revenue aux niveaux d’avant COVID« .