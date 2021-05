Le PSG ne cesse de monter dans les clubs qui comptent dans le monde depuis plusieurs années. Ce vendredi, les Rouge & Bleu se félicitent d’entrer dans le Top 50 de Forbes des franchises de sport les plus valorisées au monde. C’est la première fois que le PSG entre dans ce classement qui “hiérarchise les valorisations des 50 premières franchises de NBA, NFL, NHL, MLB et football européen“. Le club de la capitale entre à la 43e place de ce classement. Le PSG qui affiche la plus forte croissance de valeur sur les cinq dernières années (+207%), avec une poussée particulière de sa valeur au cours des 24 derniers mois (+129%).

Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, s’est réjoui de cette entrée du PSG dans ce classement prestigieux.

“Nous pouvons être fiers d’avoir hissé le Paris Saint-Germain parmi les franchises sportives les plus valorisées au monde. Si nous sommes satisfaits des progrès accomplis, nous restons concentrés sur nos objectifs futurs. Nous travaillons sur de nombreux projets ces prochaines années, sur le terrain comme en dehors, qui consolideront et renforceront la force de notre institution et de notre marque pour les générations à venir.”

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain devient l’une des 50 équipes sportives ayant le plus de valeur au monde, selon le classement Forbes dévoilé ce lundi par le magazine économique de référence. C’est la première fois que le club de la capitale entre dans ce classement, qui hiérarchise les valorisations des 50 premières franchises de NBA, NFL, NHL, MLB et football européen. Le Club fait son entrée à la 43ème place. Parmi les équipes distinguées, le Paris Saint-Germain figure en tête des plus fortes croissances de valeur sur les cinq dernières années (+207%), avec une poussée particulière de sa valeur au cours des 24 derniers mois (+129%). Depuis le rachat de Qatar Sports Investments en 2011, les succès commerciaux, l’investissement dans les talents et, surtout, une approche très innovante de stratégie de marque ont permis aux Rouge et Bleu de rejoindre les équipes les plus valorisées au monde. Le mois dernier, pour la première fois, Forbes avait désigné le Paris Saint-Germain comme l’un des 10 clubs de football à la plus forte valeur avec une évaluation à 2,5 milliards de dollars.