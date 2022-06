Durant cette trêve internationale, nombreuses sélections seront engagées pour des matchs officiels et amicaux. Pour le Brésil, le calendrier compte en ce mois de juin deux matchs sans enjeux. C’est en Asie que la Seleçao disputera deux rencontres face à la Corée du Sud et le Japon.

Le premier de ces matchs s’est joué aujourd’hui à 13h au Seoul World Cup Stadium à Seoul. Pour celui-ci, le Brésil a pu compter sur les deux joueurs du PSG, Neymar et Marquinhos qui on rendu une bonne copie. Le premier, double buteur sur pénalty a cédé sa place à la 78e à Coutinho. L’occasion pour notre numéro 10 d’atteindre la barre des 73 buts en 118 sélections. Le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain a lui disputé le match dans son intégralité aux côtés de l’ancien de la maison, Thiago Silva. Le Brésil s’est finalement imposé 1-5 face à la Corée du Sud d’Heung-Min Son, grâce notamment à des buts de Richarlison, Coutinho et Jesus.