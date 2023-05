Après la victoire de Lens contre Reims hier (2-1), le PSG se devait de l’emporter contre Ajaccio ce soir – au Parc des Princes – dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. C’est chose faite avec une belle prestation contre les Ajacciens, qui sont condamnés à la Ligue 2. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ce large succès (5-0), le carton rouge d’Achraf Hakimi ou encore la prestation de Kylian Mbappé. Extraits choisis dans des propos relayés par l’Equipe.

Une victoire qui fait du bien ?

« Elle fait du bien aux joueurs et sur un plan comptable. Le deuxième (Lens) prend un rythme de points incroyable et le troisième (Marseille) va probablement l’emporter aussi ce week-end. Rien n’est acquis sur le fait d’être champions. Elle fait du bien sur la manière, on a été dans la continuité de la victoire à Troyes (1-3). On a été sérieux, on a mis de l’application, du rythme et de l’intensité pour récupérer le ballon le plus vite possible. Les joueurs ont montré du plaisir à jouer ensemble et cela a semblé leur faire plaisir de faire plaisir aux supporters.«

Le sentiment que le plaisir est revenu dans le groupe ?

« On a eu une période difficile, notamment à domicile. Les contre-performances ont été dues à des circonstances atténuantes, ce qui n’excuse pas tout. Mais les joueurs ont été déterminés à faire un match sérieux, ce soir, et cela s’est vu dans les séances. Je vois des joueurs qui ont envie d’être champions de France. Lens ne lâche rien et on reste à sa portée. Un faux pas peut rendre une fin de saison sous pression. Depuis 15 jours, il y a de l’application, de l’échange et de l’investissement et on le ressent lors des matches.«

L’atmosphère au Parc et les sifflets contre Messi

« Il y a eu des sifflets quand il touchait le ballon. Mais une grande partie du stade a couvert ces sifflets par des encouragements et des applaudissements. Il est resté dans son match, et a joué son rôle d’animateur de jeu pour créer des situations pour l’équipe. Il est « habitué », sa carrière l’a amené dans des situations difficiles. Encore une fois, il y a eu des sifflets et des applaudissements.«

Le carton rouge d’Hakimi

« Contre Lorient (1-3), son geste était trop engagé dans le jeu. Là, c’est une réaction après une échauffourée. Les cartons rouges sont sévères mais il doit y avoir plus de maîtrise de sa part lorsque le score est ainsi acquis et que tout le monde est dans le plaisir. Il ne faut pas donner la possibilité à l’arbitre de sanctionner d’une manière aussi forte. Mais en ayant revu les images de ce regroupement, on aurait pu avoir plus de discernement avec deux cartons jaunes.«

Mbappé très en vue en deuxième mi-temps

« Il a eu plus de possibilités de jouer. La présence d’Hugo dans l’axe et entre les lignes a libéré Leo et a fixé la défense à quatre d’Ajaccio. Kylian a eu des espaces et de la liberté, et encore plus en seconde période. Et puis, il a aussi des objectifs personnels, il a l’envie d’être meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième fois d’affilée. C’est très bien pour lui et très bien pour nous.«

« Préparer encore une fois très sérieusement le déplacement à Auxerre«

Pour PSG TV, le coach parisien s’est penché sur le prochain match contre Auxerre. « Il faut préparer encore une fois très sérieusement le déplacement à Auxerre. C’est une équipe qui va se battre pour son maintien, qui est encore à la bagarre pour la lutte au maintien. Est-ce que ce sera un match décisif pour nous ? On verra les résultats des uns et des autres avant. Mais il reste trois matches, on va préparer sérieusement celui-ci pour l’emporter et après on verra bien. »