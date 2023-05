Lors de la victoire du PSG ce soir contre Ajaccio lors de la 35e journée de Ligue 1 (5-0), Hugo Ekitike a enchaîné une deuxième titularisation de suite. Même s’il n’a pas tiré au but, il a essayé de combiner avec ses coéquipiers mais a eu du mal à être trouvé dans la surface. L’attaquant a aimé la prestation de son équipe.

« On peut être fiers de la performance »

« C’est plaisant, c’est satisfaisant parce qu’on produit du beau jeu collectif. Je pense qu’on fait ressortir un bon esprit de groupe à travers les performances, tous les buts que l’on peut mettre sur les deux derniers matches qu’on fait. On se rapproche petit à petit de l’objectif, mais il y a encore des matches, et on est sur la bonne voie, lance l’attaquant au micro de PSG TV. Ne pas prendre de but, c’est une preuve qu’on a fait part de notre état d’esprit défensif et qu’on a été solides, surtout quand on en met cinq. On peut être fiers de la performance, je pense que tout le monde a fait le job aujourd’hui. L’objectif, c’est de remporter tous les matches, garder notre temps d’avance et notre place de leader du championnat, si possible de pas prendre de but aussi, et être en totale domination par rapport aux autres adversaires.«