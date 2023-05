Ligue 1 – Le PSG régale face à l’AC Ajaccio

Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG recevait l’AC Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu ont offert un beau spectacle au public du Parc des Princes.

Mis sous pression par le RC Lens, qui est revenu à trois points ce vendredi soir, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur face à un club condamné à la Ligue 2. Et les Parisiens ne se sont pas manqués à domicile. Après un début de match poussif, les Rouge & Bleu ont logiquement ouvert le score après une belle réalisation de Fabian Ruiz de l’extérieur du pied (1-0, 22′). Dix minutes plus tard, Achraf Hakimi double la mise (2-0, 32′) dans le but vide. Au retour des vestiaires, les joueurs de Christophe Galtier ont rapidement pris le large grâce à un doublé de Kylian Mbappé (47′, 54′), dont une magnifique reprise de volée à l’entrée de la surface. Le festival se conclut par un but contre son camp de Mohamed Youssouf sur une frappe du capitaine Marquinhos (5-0, 73′). Une victoire qui fait du bien au moral après 3 défaites sur les 4 derniers matches à domicile. Les Parisiens reprennent six points d’avance en tête du classement et font un pas supplémentaire vers leur 11e titre de champion de France. De son côté, l’AC Ajaccio est officiellement relégué en Ligue 2. Seul point noir de la soirée, le nouveau carton rouge d’Achraf Hakimi. Le Marocain revenait justement de suspension. Il manquera donc le déplacement à Auxerre dimanche prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

3′ Les Parisiens monopolisent le ballon et tentent de trouver Mbappé dans la profondeur

5′ À noter que Lionel Messi est sifflé à chaque ballon touché

Hormis quelques spectateurs, Leo Messi a été largement sifflé par le Parc des Princes 🏟️🇦🇷#PSGACA pic.twitter.com/sRUhlWb9j2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 13, 2023

6′ Premier mouvement offensif du PSG. Décalé dans son couloir droit par Messi, Hakimi centre au premier poteau pour Mbappé, mais l’attaquant est contré par Avinel

9′ Cette fois-ci, Messi décale parfaitement Bernat à gauche. Le centre de l’Espagnol vers Ekitike est détourné en corner par la défense de l’ACA

13′ Tête de Barreto captée par Donnarumma

14′ Les sifflets contre Messi sont couverts par les acclamations et les applaudissements d’une partie du public

19′ Les Rouge & Bleu ont toujours la possession du ballon mais manquent de précision à l’approche de la surface corse

20′ Excellent tacle de Verratti pour récupérer le ballon dans les pieds adverses

22′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur une excellente passe de Danilo en profondeur, Ruiz surprend la défense de l’ACA avec son contrôle et trompe de l’extérieur du pied Sollacaro. Son deuxième but en deux matches après celui face à Troyes (1-3) la semaine passée

30′ Le jeu penche à droite depuis le début de la rencontre

32′ Après une excellente sortie de balle, Kylian Mbappé est lancé dans son couloir gauche, mais la défense corse revient bien pour le gêner

32′ Après une excellente sortie de balle, Kylian Mbappé est lancé dans son couloir gauche, mais la défense corse revient bien pour le gêner 32′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Trouvé sur une transversale de Ramos, Bernat remet en une touche vers Mbappé. le Français frappe mais Sollacaro détourne. Hakimi a bien suivi et conclut dans le but vide. Le VAR a été appelé pour une main de Mbappé mais l’arbitre valide finalement le but après consultation des images.

Et ça fait 2 !!!! Achraf Hakimi !!!!



2-0 🔴🔵#PSGACA pic.twitter.com/tiRH9jvOV8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 13, 2023

37′ En plus de son but, Achraf Hakimi est très actif dans son couloir droit

40′ À l’entrée de la surface, Mbappé obtient un coup franc très intéressant. Messi s’en charge mais frappe dans le mur

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Sur un contre, Marquinhos se loupe sur un centre de Barreto, mais Spanaduna, surpris par le manqué du Brésilien, manque sa reprise au second poteau

45’2 Trouvé par Hakimi dans la surface, Mbappé élimine Vidal mais se fait retenir par le maillot, pas de penalty

45’+2 C’est la pause. Après un début poussif, le PSG a accéléré et a pris de l’avantage grâce à Fabian Ruiz et Achraf Hakimi (2-0).

45′ L’ACA donne le coup d’envoi de la seconde période

47′ BUTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Après un gros cafouillage dans la surface, ni Mbappé ni Ekitike n’arrivent à marquer. Finalement le ballon revient sur le numéro 7 qui marque son 25e but de la saison après une frappe qui passe sous le ventre de Sollacaro

52′ Tacle viril mais parfait de Sergio Ramos dans la surface sur Marchetti

54′ QUEL BUTTTTT DE MBAPPE (4-0). Sur une tranversale de Ramos, Avinel dévie le ballon de la tête. Mbappé réajuste sa position et trompe Sollacaro d’une sublime reprise de volée en pleine lucarne à l’entrée de la surface.

60′ Frappe de loin de Danilo. Sollacaro capte le ballon

64′ Double changement pour le PSG. Fabian Ruiz et Verratti sont remplacés par Vitinha et Renato Sanches.

70′ Nouveau changement pour le PSG. Danilo cède sa place à El Chadaille Bitshiabu

71′ Depuis le but de Mbappé, les Parisiens gèrent parfaitement leur avance

72′ Après une récupération haute de Messi, l’Argentin sert Vitinha. Le Portugais frappe mais ça frôle le poteau

73′ L’ACA ne voit plus le jour depuis plusieurs minutes

73′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (5-0). Sur une belle séquence, les Parisiens sont très hauts sur le terrain. Après une récupération de Vitinha, Marquinhos est monté en attaque et voit sa frappe être déviée par Youssouf dans son but

77′ Les esprits s’échauffent entre Hakimi et Mangani. Le Marocain prend un carton rouge !!!! Marquinhos et Marchetti reçoivent de leur côté un carton jaune. Mangani, à l’origine de cette échauffourée, prend aussi un carton rouge

80′ Les deux équipes termineront donc cette rencontre à dix

83′ Les deux derniers changements pour les Rouge & Bleu. Ekitike et Juan Bernat cèdent leur placee à Carlos Soler et Zaïre-Emery

84′ Première belle situation pour Zaïre-Emery sur une sa première balle. Mais le Titi manque son contrôle suite à une belle passe de Mbappé

85′ La défense parisienne en difficulté face à Soumano, mais la frappe enroulée du joueur ajaccien passe à côté du but de Donnarumma

88′ Zaïre-Emery très en vue depuis son entrée. Trouvé au second poteau, le milieu manque sa reprise de volée

90′ Pas de temps additionnel… Le PSG régale le Parc des Princes (5-0) avec un festival offensif dont un doublé de Mbappé. Les Parisiens reprennent six points d’avance en tête du classement et font un pas supplémentaire vers le titre. De son côté, l’AC Ajaccio est officiellement relégué en Ligue 2.

La feuille du match de ce PSG / Ajaccio

35e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal+ Foot / Canal+ Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Mathieu Grosbost – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – Assistance Vidéo : Nicolas Rainville et Stéphane Bré – Buts : Ruiz (22′), Hakimi (32′), Mbappé (47′, 54′), Youssouf (csc 73′) – Cartons : Marquinhos (77′), Marchetti (77′), Hakimi (77′, rouge), Mangani (77′)