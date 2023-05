Titulaire dans la défense à trois du PSG ce soir contre la large victoire contre Ajaccio pour le compte de la 35e journée de Ligue 1 (5-0), Danilo Pereira a une nouvelle fois offert une belle prestation. Avec ce succès contre les Ajacciens, les Rouge & Bleu reprennent six points d’avance en tête du championnat. L’ancien du FC Porto a tout de même regretté les sifflets contre Lionel Messi.

« Si on doit siffler, on siffle toute l’équipe »

« Ça fait du bien. Cela faisait longtemps que l’on n’avait. Ce n’est pas seulement les cinq buts mais c’est aussi la performance. Je pense que l’on a fait un match sérieux. Après beaucoup de défaites à la maison, je pense que cette victoire fait du bien, souligne le numéro 15 du PSG pour Canal Plus Foot. Le contexte est dur ? Oui c’est dur. On voit un coéquipier qui est sifflé et ça nous fait mal. C’est un coéquipier, on est tous ensemble. Si on doit siffler, on siffle toute l’équipe. Mais on continue, on a un championnat à aller gagner. Et c’est ça qui compte. Le titre joué ? On va tenter d’aller chercher la victoire à l’extérieur et après on verra si on sera champion ou non. Mais on a encore trois matches pour gagner ce titre. Dur mentalement ? Oui. On a subi une élimination en Ligue des Champions, après il y a eu beaucoup de défaites, de matches où on n’a pas été au niveau. On doit travailler sur ça et s’améliorer. Le chouchou du Parc ? Oui, je travaille pour ça et je suis heureux pour ça.«