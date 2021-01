Neymar est un spécialiste du penalty. Le numéro 10 parisien a sa propre technique qui est ultra-efficace (18 penaltys marqués sur 19 tentés avec le PSG). Cette technique, le Canal Football Club l’a décortiqué dans tous les petits détails avec Mickaël Landreau qui expliquait comment les gardiens pourraient avoir plus de réussite dans l’exercice face aux Brésiliens (28 ans). Laure Boulleau – ancienne latérale gauche du PSG devenue consultante pour Canal Plus – s’est dite impressionnée par les penaltys de Neymar. “Neymar, à chaque fois qu’il tire un penalty c’est un évènement. J’attends ça, je me demande s’il va réussir à prendre à contre-pied le gardien. J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de failles dans les penaltys de Neymar. […]Est-ce que tous les gardiens sont capables d’attendre le dernier moment, ce n’est pas si simple non plus. La faculté de Neymar de ne jamais regarder le ballon c’est exceptionnel et puis orienté son pied sans regarder le ballon, je pense qu’il y a très peu de joueurs dans le monde qui sont capables de faire ça.“

Sidney Govou adoube les paroles de sa collègue du Canal Football Club. “Le penalty est un vrai geste technique. On dit souvent qu’il faut frapper très fort d’un côté pour que le gardien ne puisse pas aller le chercher mais lui démontre que c’est un vrai geste technique, qu’il peut s’adapter aux gardiens. Ce sont que ce genre de joueurs qui sont capables de faire ça.“