Keylor Navas est très certainement l’une des meilleures recrues voire la meilleure recrue de l’ère qatarie. Encore impérial hier soir, le Costaricain (34 ans) a mis fin au débat sur le poste de gardien de but au sein des Rouge & Bleu. Depuis le début de la saison, Navas a déjà réalisé 10 clean sheets en 15 matches de Ligue 1. Il n’a encaissé que 7 buts en championnat. Des chiffres spectaculaires qui se rapprochent déjà de ses statistiques de la saison dernière (11 clean sheets en 21 matches dans l’élite, cinq en neuf de C1, ce qui représente plus d’une rencontre sur deux sans prendre de but). Et comme le rapporte l’Equipe sur son site internet, Keylor Navas est le deuxième gardien des cinq grands championnats avec le plus grand pourcentage de tirs arrêtés en championnat avec 84,4%. Il est juste devancé par Jan Oblak (Atlético de Madrid, 87,5%). Le podium est complété par Anthony Racioppi (Dijon, 80,5%).