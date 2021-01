Plus que jamais, c’est autour d’une colonne vertébrale Navas-Marquinhos-Verratti-Neymar que le PSG semble se construire. Doit-on ajouter un autre élément ? Kylian Mbappé par exemple ? L’attaquant français est dans une mauvaise passe, flou sur son avenir, mais soutenu par Neymar. La journaliste brésilienne Isabela Pagliari l’assure.

“On ne peut pas juger la situation actuelle de Mbappé en fonction de Neymar, cela n’a rien à voir. La situation est difficile pour lui, quatre matches en 2021 et pas de but. Kylian, il regarde Neymar comme une source d’inspiration. Il sont très amis, je sais que Neymar envoie des messages de soutien à Kylian. Il essaie de le rassurer. Il a tenté de le trouver sur le terrain lors du Angers-PSG (0-1). Neymar est au côté de Kylian parce qu’il sait qu’il est une source d’inspiration pour le Français“ , a commenté Isabela Pagliari au micro d’Europe 1. “Kylian a des objectifs de carrière importants mais on ne peut pas dire que la situation c’est la faute de Neymar (c’est une réponse à Guy Roux, ndlr). Cela n’a rien à voir. Il peut y avoir la question de son avenir. Dire qu’il veut être dans les pas de Neymar, ça ne veut rien dire dans le football actuel. Il a besoin de faire son chemin. […] Neymar a vécu dans sa carrière beaucoup des moments difficiles, des traumas. Mais aujourd’hui il est heureux au PSG et avec la sélection brésilienne. On le voit, il fait des efforts sur le terrain, plus que Mbappé. Je sais qu’il fait des efforts de diététique. Il a un chef chez lui qui s’appelle Mauro. Ses repas sont très sains.”