LdC – À dix jours d’affronter le PSG, Aston Villa s’impose sans forcer en FA Cup

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, Aston Villa retrouvait la compétition ce dimanche avec une victoire facile en FA Cup face à Preston (0-3).

Comme le PSG, Aston Villa aura de nombreux objectifs en cette fin de saison. Adversaire du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions, le club de Birmingham retrouvait la compétition ce dimanche après-midi avec un quart de finale de FA CUP face à Preston, pensionnaire de Championship (D2 anglaise).

Avec son onze de départ compétitif, l’équipe d’Unai Emery a été bien contenue en première période, avec un seul tir cadré, avant de dérouler au retour des vestiaires avec un doublé de Marcus Rashford (58e, 63e) et une réalisation de Jacob Ramsey (71e) pour une victoire sans forcer (0-3). Titulaire en soutien de l’attaquant de pointe, Marco Asensio, prêté par le PSG, est sorti à la 73e minute de jeu avec pas mal de déchet dans son jeu (14 ballons perdus) et une influence moins importante que lors de ses sorties précédentes (43 ballons touchés, 80% de passes réussies). En revanche, l’Espagnol a été un danger permanent sur ses centres et est à l’origine de l’ouverture du score. De son côté, Lucas Digne a délivré deux passes décisives dans cette rencontre. Rarement mis en difficulté (71% de possession de balle), les Villans se sont logiquement qualifiés pour les demi-finales de FA Cup, malgré une première période décevante. Avant son quart de finale aller de C1 au Parc des Princes le 9 avril prochain, Aston Villa aura encore deux rencontres à disputer en Premier League avec un déplacement sur la pelouse de Brighton (2 avril) et la réception de Nottingham Forest (5 avril), deux adversaires encore en course pour une qualification en Coupes d’Europe la saison prochaine.

Le XI d’Aston Villa : E.Martinez (c) – Cash (Garcia, 81e), Konsa, Mings, Digne – Kamara, Tielemans (Mc Ginn, 73e) – Rogers (Malen, 73e), Asensio (Onana, 73e), J.Ramsey – Rashford (Watkins, 81e)