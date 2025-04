Invincibilité à l’extérieur, F.Ruiz, Mbaye… Les chiffres clés de la victoire du PSG face à l’ASSE

Ce samedi soir, le PSG a infligé une correction à l’AS Saint-Etienne après une deuxième période à sens unique (1-6). Une rencontre qui a permis aux Rouge & Bleu d’égaler un record en Europe.

Le PSG a réussi son retour de trêve. Pour entamer ce nouveau marathon de matches, les joueurs de Luis Enrique ont infligé une correction à l’AS Saint-Etienne après une deuxième période complètement dominée (1-6). S’il faudra encore patienter une semaine pour être officiellement champion de France, les Rouge & Bleu ont égalé un record dans les cinq grands championnats européens.

Le record de l’AC Milan égalé, Ruiz dans l’histoire

En effet, avec ce succès, le PSG a égalé le record d’invincibilité à l’extérieur de l’AC Milan (entre 1991-1993) avec 38 rencontres sans défaite loin de ses bases en Ligue 1. Les champions de France pourraient être seuls détenteurs de ce record le 22 avril prochain sur la pelouse du FC Nantes. De plus, le club de la capitale est toujours invaincu cette saison après 27 journées et est en course pour être la première formation en France à rester invincible sur une saison entière. « Autre record, un peu plus spécifique celui-là, le PSG a infligé sa plus lourde défaite à Saint-Etienne, à Geoffroy-Guichard de son histoire », précise le PSG via son site officiel.

Au niveau des statistiques individuelles, Fabian Ruiz entre aussi dans l’histoire du club. En effet, l’international espagnol n’a perdu aucun de ses 49 derniers matches avec le PSG (39 victoires, 10 nuls) depuis la défaite face au FC Lorient (1-3) le 30 avril 2023. Soit la plus longue série d’invincibilité pour un joueur dans l’élite depuis 1947-48, battant ainsi le record de son coéquipier Marquinhos (48 matches entre mai 2014 et mars 2016). De son côté, Désiré Doué a ébloui cette rencontre de son talent avec un doublé au retour des vestiaires, son premier en carrière. Depuis le début de saison, le néo-international français est impliqué dans 20 buts avec les Rouge & Bleu (9 buts, 11 passes décisives). Parmi les joueurs de moins de 19 ans, seul Lamine Yamal (FC Barcelone) fait mieux en Europe avec 13 buts et 17 passes décisives. Enfin, Ibrahim Mbaye a inscrit son premier but en professionnel avec le PSG. À 17 ans et 64 jours, il est le deuxième plus jeune joueur à trouver la faille dans les cinq grands championnats européens derrière Lamine Yamal (17 ans et 42 jours).