LdC – E. Martinez : « Je maîtrise parfaitement la situation », avant PSG / Aston Villa

A un peu moins de deux semaines de PSG / Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions, Emiliano Martinez lance les hostilités. Dans un entretien accordé en Argentine, le gardien de but a livré son sentiment.

Le mercredi 9 avril prochain (21h sur Canal +), le PSG disputera la manche aller de son quart de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa. Outre l’enjeu sportif, le gardien de but des Villans sera assurément l’une des attractions de la soirée au Parc des Princes. En effet, depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, Emiliano Martinez a vu son image grandement se dégradé en France, au point d’être hué à chacun de ses affrontements face à un club français. En 2024 par exemple, lors de son quart de finale de Conférence League face au LOSC, le portier avait été reçu comme prévu au Stade Pierre-Mauroy : « Jamais on ne m’avait autant insulté dans toute ma vie. Ils m’ont tout fait. Je n’ai rien fait pendant les 120 minutes du match, et les gens m’insultaient à chaque dégagement. Après, il y a eu la séance de tirs au but et je les ai fait taire« , avait-il déclaré sur TyC Sports après la double confrontation.

Pour sa double confrontation face au Paris Saint-Germain, l’Argentin aborde le défi sereinement et reste positif face à l’accueil que devraient lui réserver les supporters parisiens : « L’avantage, c’est que mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Je maîtrise parfaitement la situation. Contre Lille, ils m’avaient sifflé pendant 120 minutes, c’est normal« , a-t-il confié à Telefe, média argentin. Concernant l’aspect sportif, Emiliano Martinez croit en une qualification d’Aston Villa face au PSG : « Ça va être passionnant. J’ai déjà reçu des messages et tout. On est costauds à domicile, mais à l’extérieur, on a plus de mal. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver« .