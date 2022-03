L’actualité du PSG ces derniers jours tourne autour de deux joueurs, Lionel Messi et Neymar. Les deux attaquants ont été sifflés pendant tout le match lors de la victoire du PSG contre Bordeaux dimanche après-midi. Les supporters reprochent au Brésilien et à l’Argentin leur niveau de jeu depuis le début de la saison ainsi que leur prestation contre le Real Madrid. Des sifflets que certains comprennent, d’autres pas du tout. Mathieu Bodmer estime, lui, que Neymar et Messi ne sont tout simplement pas des leaders.

« Sur le match de Madrid, il te manque des leaders sur le terrain. Ils ne doivent pas sortir comme ça et ce n’est pas de la faute de Neymar et Messi. Neymar pour moi ça n’a jamais été un leader ! Que ce soit à Barcelone, même au Brésil. Messi non plus, ce n’est pas un leader. Je pense qu’à Barcelone ce n’est pas lui qui gérait l’équipe sur le terrain, estime l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC. C’est un leader technique même s’il l’est un peu moins au PSG. On s’attend à trop de leur part. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec les trois devant. Les fans ont indirectement sifflé la direction. Ils ne visaient pas uniquement Messi ou Neymar. Je regrette d’ailleurs qu’ils n’aient pas sifflé tout le monde.«