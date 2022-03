Après son élimination en Ligue des Champions, Paris se devait renouer avec la victoire face à Bordeaux. Sans grande difficulté, le PSG a donc conforté son avance à la tête du championnat en s’imposant 3-0. Une large victoire qui n’atténue en rien la colère des supporters qui ont par ailleurs montré leur mécontentement en sifflant Messi et Neymar pendant l’entièreté de la rencontre. Si le traitement réservé aux 2 « stars » du PSG a beaucoup divisé, Daniel Riolo est allé dans le sens des supporters qui ont manifesté leur ras le bol au Parc des Princes. Extraits choisis de son édito publié pour RMC Sport.

« Le supporter du PSG, par ailleurs amateur de foot, sait qui est Messi et respectera le passé du joueur en revoyant s’il en a envie ses plus beaux buts en replay à la maison. Empiler des joueurs stars qui plus est sur la fin, ça n’a jamais fait gagner. Le Real des années 2000 avait fait les Galactiques et avait échoué avec des joueurs en forme, imaginons les résultats avec des stars vieillissantes ! Comment ne pas comprendre que Messi a été sifflé car il symbolise la politique sportive catastrophique et indécente du PSG. Neymar a été sifflé car il symbolise le « je m’en foutisme » général qui règne au club. Le Brésilien est sifflé partout et surtout dans son pays. Messi a été malmené en Argentine car pas assez Argentin. Les offusqués du jour n’ont pas de mémoire puisque c’est de ça qu’il s’agit, paraît-il ! Tous les grands joueurs ont été sifflés. Partout et pas qu’en France ! A juste titre ou pas, ce n’est pas la question. L’humiliation ressentie par les supporters du PSG ne peut être méprisée.«