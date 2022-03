Après son élimination contre le Real Madrid, le PSG vit des moments difficiles qui devraient durer jusqu’à la fin de la saison. Stéphane Bitton se demande comment le club de la capitale va gérer les prochaines semaines et s’il va y avoir du mouvement à tous les étages du club.

« Quatre jours après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG a vécu un drôle de dimanche après-midi avec d’un côté la victoire contre Bordeaux et puis de l’autre, le découragement et parfois la colère de tous ceux qui aiment le PSG. Depuis mercredi 23 heures, chacun a plus ou moins identifié ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain mais personne ne sait comme le club parisien va se remettre à l’endroit après cette énième désillusion, se demande Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Comment le PSG peut négocier l’indispensable virage à 180 degrés sans un risque d’implosion ? Le PSG est malade d’avoir grandi trop vite. Le PSG de QSI ressemble à un gosse, un sale gosse victime de parents trop permissifs. Toute l’éducation est à refaire, ce qui ne va pas être simple surtout si vous gardez les mêmes parents.«

Le journaliste qui est également revenu sur les sifflets à l’encontre de Lionel Messi et Neymar. « Il aura donc fallu attendre que Lionel Messi signe au PSG pour se faire huer comme un moins que rien. Ça, j’avoue que cela m’a extrêmement choqué. Pour Neymar, c’est une autre histoire. Comme tout le monde j’ai été choqué, même si j’ai compris. Mais quand même, c’est compliqué de siffler le meilleur joueur de l’histoire du football.«