Les dernières informations autour de Messi venues d’Espagne

Depuis l’élimination du PSG par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, deux joueurs sont particulièrement ciblés, Neymar et Lionel Messi. À l’issue de la défaite sur la pelouse du Santiago Bernabeu, des rumeurs indiquaient que Jorge Messi – le père du numéro 30 parisien – avait contacté la direction du FC Barcelone pour évoquer un possible retour en Catalogne de son fils. Des rumeurs démenties par plusieurs médias catalans.

Pour le Mundo Deportivo, qui a contacté des sources proches du joueur du PSG, il n’y a eu aucun appel de Jorge Messi. « Les proches ne voient aucune possibilité que ce retour ait lieu, étant donné la situation contractuelle de Messi, lié avec le PSG jusqu’en 2023, avec une année en option. » Mais ils reconnaissent normal qu’un malaise se soit installé après le fiasco de mercredi dernier. Du côté du FC Barcelone, même son de cloche. Le club n’a reçu aucun appel et estime qu’un retour est très peu probable, « un an après le choc de la séparation entre les deux parties. » Pour Sport, il n’y a plus eu de contacts entre le clan Messi et le FC Barcelone depuis le départ de la Pulga pour Paris. Le quotidien sportif catalan conclut en expliquant que Messi, dans un souci de loyauté, n’a pas l’intention de quitter le PSG.