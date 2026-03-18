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Le PSG affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 mars 2026

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG défiera Liverpool lors du prochain tour de la compétition.

Après avoir infligé une humiliation à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions (5-2, 3-0, 8-2 au score cumulé), le PSG devait patienter pour connaître son adversaire pour les quarts de finale de la compétition. Cela se jouait entre Liverpool et Galatasaray. Après sa courte victoire en Turquie (1-0), le club turc se déplaçait à Anfield ce mercredi soir. Mais l’équipe de Victor Osimhen a complètement craqué.

Gros coup dur pour Barcola, qui pourrait manquer les quarts de finale de LDC

Des retrouvailles entre le PSG et Liverpool

Largement dominateurs, les Reds ont égalisé sur l’ensemble des deux matchs grâce à leur homme fort du moment, Dominik Szoboszlai (25e). Si Mohamed Salah a manqué un penalty juste avant la pause, la formation d’Arne Slot a tué tout suspense dès le retour des vestiaires avec des buts d’Hugo Ekitike (52e), de Ryan Gravenberch (53e) et un bijou de Mohamed Salah (62e). Une large victoire qui permettra à Liverpool d’affronter le PSG en quarts de finale. Le premier match aura lieu au Parc des Princes, le 7 ou 8 avril, puis les Parisiens se déplaceront à Anfield, le 14 ou 15 avril. Les deux équipes vont donc se retrouver après un huitième de finale mémorable la saison passée, qui avait vu les Rouge & Bleu l’emporter en Angleterre au terme d’une nuit magique (0-1, 1-0 / 4-1 T.A.B).

Dans les autres résultats de la soirée, le Bayern Munich a atomisé l’Atalanta Bergame (4-1, 10-2 au score cumulé) tandis que l’Atlético de Madrid s’est incliné sur la pelouse de Tottenham (2-2, 7-5 au score cumulé). Le club bavarois et le club madrilène se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions et défieront respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. La dernière affiche opposera le Sporting CP à Arsenal.

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions

  • Paris Saint-Germain / Liverpool
  • Real Madrid / Bayern Munich
  • FC Barcelone / Atlético de Madrid
  • Sporting CP / Arsenal

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 mars 2026

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