Gros coup dur pour Barcola, qui pourrait manquer les quarts de finale de LDC

En forme ces dernières semaines, Bradley Barcola est sorti sur blessure face à Chelsea en Ligue des champions. Et l’attaquant du PSG manquera plusieurs semaines de compétition.

Si le PSG a humilié Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions (8-2 en score cumulé), une ombre au tableau est venue ternir l’excellente soirée parisienne vécue hier soir à Stamford Bridge. Buteur à l’aller et au retour, Bradley Barcola a dû quitter ses coéquipiers à la 64e minute de jeu en raison d’une torsion à la cheville droite. Le numéro 29 du PSG est notamment apparu avec une botte orthopédique après la rencontre à Londres.

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Une absence d’un mois pour Barcola ?

Comme attendu, l’international français a passé des examens à son retour à Paris ce mercredi. Et le verdict est tombé. Dans un communiqué, le PSG annonce que Bradley Barcola a été victime d’une entorse ligamentaire sévère à la cheville droite. L’ailier de 23 ans manquera plusieurs semaines de compétition, précise le club parisien. L’ancien Lyonnais ne participera donc pas à la trêve internationale avec les Bleus la semaine prochaine.

Il est même très incertain pour les quarts de finale de la Ligue des champions (7-8 et 14-15 avril) et le choc face au RC Lens en Ligue 1 (11 avril). Selon L’Equipe, Bradley Barcola pourrait manquer un mois de compétition. Un véritable coup dur pour l’attaquant parisien qui était sur une forme étincelante ces dernières semaines, avec notamment quatre buts inscrits sur ses quatre derniers matchs.