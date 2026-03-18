Tribune CS – La soirée de Ligue des champions

Après les matchs de mardi et les qualifications du PSG, du Sporting CP, du Real Madrid et d’Arsenal, les autres huitièmes de finale retour se disputent ce mercredi soir.

Le PSG regardera les autres huitièmes de finale retour de la Ligue des champions avec sérénité. Qualifiés après leur récital face à Chelsea (3-0, 8-2 en score cumulé), les Rouge & Bleu surveilleront avec attention le résultat entre Liverpool et Galatasaray. Vainqueurs à l’aller (1-0), les Turcs devront tenir le coup à Anfield face aux Reds pour espérer affronter le champion d’Europe en titre au prochain tour.

Dans les deux autres matchs de la soirée, il n’y aura pas de grand suspense. Larges vainqueurs au match aller, l’Atlético de Madrid (5-2) et le Bayern Munich (6-1) devront terminer le travail face à Tottenham et à l’Atalanta Bergame. À noter que, plus tôt dans la soirée, le FC Barcelone a validé son ticket pour les quarts de finale. Après son match nul à Newcastle (1-1) la semaine passée, les Catalans ont écrasé les Magpies au Camp Nou sur le score de 7-2.

Liverpool / Galatasaray (21h sur Canal Plus)

Tottenham / Atlético de Madrid (21h sur Canal Plus Foot)

Bayern Munich / Atalanta Bergame (21 sur Canal Plus Sport)