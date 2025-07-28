Mercato – Kolo Muani tout proche de rejoindre la Juve ?

Le dossier Randal Kolo Muani, qui dure depuis plusieurs semaines, va-t-il enfin toucher à sa fin ? Le PSG et la Juventus Turin seraient proches de trouver un accord.

Depuis plusieurs semaines, le PSG et la Juventus Turin négocient sur le futur de Randal Kolo Muani. Pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Randal Kolo Muani a expliqué que sa préférence était de revenir au sein du club italien, dans lequel il a été prêté lors des six derniers mois. Mais les deux clubs n’arrivent pas à trouver d’accord. Si les Rouge & Bleu aimeraient un transfert sec à hauteur de 50 millions d’euros, ils ne s’opposeront pas à un prêt avec obligation d’achat. Mais jusqu’à présent, la Juventus ne veut pas entendre parler d’une obligation d’achat, privilégiant une option d’achat.

La Juventus veut rapidement boucler le dossier

Ce lundi soir, Tuttosport indique que le PSG et la Juventus Turin se rapprocheraient d’un accord pour Randal Kolo Muani. Le quotidien sportif italien explique que les contacts entre la Juve et le PSG se sont intensifiés ces dernières 24 heures. Il semblerait que des éléments essentiels pour parvenir à un accord sont en place, avec une formule qui pourrait être un bon compromis pour les deux clubs. Tuttosport indique que l’offre de la Juventus Turin pour le PSG serait un prêt payant de 10 millions d’euros avec une option d’achat fixée entre 40 et 50 millions d’euros. Cette dernière pourrait devenir obligatoire si le club italien se qualifie pour la Ligue des champions à la fin de la saison. Le quotidien sportif explique que la Juventus ne veut pas prendre le risque de perdre Kolo Muani, car il sait que Manchester United s’intéresse de plus en plus à l’international français. Damien Comolli, nouveau patron de la Juventus, veut le recruter dès que possible et ne pas laisser de chance à ses concurrents.