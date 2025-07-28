Une nouvelle arrivée au sein de l’organigramme du PSG

Auteur d’une saison historique, le PSG a décidé de changer un petit peu son organigramme. Ce lundi, il a annoncé l’arrivée d’Anne Descamps en tant que directrice de la communication.

Cet été, le PSG ne cherche pas qu’à renforcer son effectif professionnel. Il compte aussi agrandir son organigramme. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé la nomination d’Anne Descamps en tant que directrice de la communication. Dans son communiqué, le PSG explique qu’Anne Descamps sera responsable de l’ensemble de la stratégie de communication, des activités, des équipes et des agences du Club, couvrant le football masculin, le football féminin et le Centre de formation, le handball, le judo et l’e-sport, ainsi que de l’ensemble de la communication corporate, business, interne, marque, consumers, lifestyle et innovation.

Elle prendra ses fonctions en août

« Parmi ses principales responsabilités figurent la gestion de la communication stratégique pour le projet de nouveau stade, la prochaine phase d’expansion du Campus PSG à Poissy et les initiatives de PSG for Communities, via la Fondation et le Fonds de dotation Paris Saint-Germain. » Anne travaillera également avec l’équipe dirigeante de Qatar Sports Investments, notamment en ce qui concerne les relations avec les investisseurs et les autres actionnaires du club, ainsi que les partenariats plus larges de QSI liés au Club, comme la potentielle franchise de la NBA, explique le PSG. À partir du mois d’août, Anne Descamps sera directement rattachée au Président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, et siégera au Top Management Committee du Club, dirigé par Victoriano Melero, Directeur Général, conclut le PSG.