Depuis mardi soir 23h00, l’adage, « Le PSG a envoyé un message à l’Europe » est utilisé aux quatre coins de l’Europe après le succès des Rouge & Bleu à domicile face à Manchester City (2-0). Le club de la capitale est premier de sa poule et reste invaincu en Ligue des Champions malgré une entrée en lice décevante contre contre Bruges (1-1). Cette victoire permet au Paris Saint-Germain d’évoluer au classement UEFA puisqu’il est désormais 6e.

En effet après cette nouvelle journée européenne, le club parisien a gagné une place au classement des coefficients des clubs. Cette donnée permet de prendre en considération les résultats de chaque saison sur ces cinq derniers exercices des clubs qui participent aux compétitions européennes. Après cette victoire contre les Cityzens, les hommes de Mauricio Pochettino ont donc gagné une place et sont désormais sixième. Ils passent même devant le Real Madrid, avec le même total de points, et talonnent désormais le FC Barcelone (avec seulement 3 points de retard). Le PSG totalise un total de 100 points sur les 5 dernières saisons, et est cinquième au coefficient UEFA dans cet exercice 2021/2022 (7 points). Le Real Madrid, qui a perdu face au Sheriff Tiraspol à la surprise générale (2-1) est de son côté 10e (6 points). Le FC Barcelone avec ses deux défaites compte zéro point…

Ce podium est composé par le Bayern Munich, suivi par Manchester City et Liverpool.



À noter que la France reste toujours 5e au classement UEFA devant le Portugal malgré les résultats décevants de Lille et de l’Olympique de Marseille.