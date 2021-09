Les chiffres marquants de la victoire du PSG face à ManCity

Hier soir, le PSG a livré une belle bataille pour s’imposer face à Manchester City (2-0) dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Les Parisiens ont pu compter sur des réalisations d’Idrissa Gueye (8e) et Leo Messi (74e) pour prendre la tête du groupe A. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques chiffres marquants autour de cette victoire face au club anglais. Avec ce succès, le PSG a mis fin à une série de 18 rencontres (14 victoires, 4 nuls) sans défaite pour les Citizens en phase de groupes de Ligue des champions, soit leur premier revers depuis septembre 2018 (face à l’OL).

Buteur pour la première fois avec le maillot parisien, Leo Messi a par la même occasion marqué lors de 17 saisons différentes en Ligue des champions, un record dans la compétition. L’international argentin aime affronter son ancien coach du FC Barcelone. En effet, « il a inscrit 7 buts en 5 matches de C1 contre des équipes dirigées par Pep Guardiola, soit le plus haut total pour un même joueur contre l’actuel coach des Skyblues dans la compétition. » De son côté, Idrissa Gana Gueye a livré une prestation de haut vol et a été élu homme du match. Buteur à quatre reprises cette saison, le milieu parisien affiche des statistiques impressionnantes : 92% de passes réussies, 100% de tacles réussis et 8 ballons récupérés.