Rouyer : « Verratti ? C’est juste impressionnant ! »

Trois jours après son succès face à Manchester City (2-0), le PSG va retrouver le championnat dès dimanche à 13h00 pour rencontrer le Stade Rennais (13h00) et enchaîner avec un neuvième succès de suite en Ligue 1. En attendant, certains parlent encore de la performance exceptionnelle de Marco Verratti face aux Cityzens. C’est le cas du journaliste Olivier Rouyer sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, qui est impressionné par le niveau technique du joueur.

« La réaction de Guardiola sur Verratti ? C’est normal et logique ! C’est quand même un joueur exceptionnel ! Parce qu’il a une qualité technique supérieure aux autres… C’est une évidence ! Dans ses contrôles, dans ses passes… Il est capable de faire des passes décisives, c’est juste impressionnant ! Et c’est facile… C’est clair ! Après… il y a le comportement du joueur… Et malheureusement on est tous témoins qu’il va discuter avec l’arbitre alors que ce n’est pas nécessaire, ou un geste qui ne sert à rien. »