Le PSG favori pour Haaland en cas de départ de Mbappé

Le dernier mercato du PSG a été très agité avec les arrivées de joueurs comme Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore d’Achraf Hakimi. Mais aussi sur les rumeurs de départ avec le dossier Mbappé qui a occupé la scène médiatique pendant de nombreuses semaines. Annoncé sur le départ, l’international français est finalement resté dans la capitale, à la plus grande joie des supporters Rouge & Bleu. En fin de contrat en juin 2022, le numéro 7 Rouge & Bleu n’a toujours pas prolongé et son avenir commencerait à se préparer en cas de non renouvellement de son contrat.

Comme l’évoque la Gazzetta Dello Sport dans son édition du jour, le PSG serait très très chaud sur le dossier Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain serait même « en pôle position » selon le média italien. Si Leonardo et Mino Raiola « souhaiterait que l’opération se fasse », l’entourage de l’attaquant Norvégien demanderait un salaire annuel à hauteur de 50M€. L’indemnité de transfert pourrait osciller entre 75 et 90M€.

Le journal transalpin évoque aussi la situation de Frank Kessié, et parle d’un intérêt plus que prononcé du PSG pour le récupérer dès le mois de janvier. Le club de la capitale apprécierait son profil et serait en concurrence avec Liverpool sur ce dossier. Le joueur voudrait un salaire annuel de 8 millions d’euros. Enfin le cas de Marcelo Brozovic est aussi abordé par le média et le PSG pourrait aussi se retourner vers lui pour renforcer son milieu de terrain.