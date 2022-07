Après la tournée estivale Japan Tour 2022, le groupe de Christophe Galtier s’est plongé dans la préparation du Trophée des Champions. Pour rappel, le match se disputera ce dimanche 31 juillet (20h) à Tel-Aviv face au FC Nantes, une rencontre diffusée sur les antennes de Prime Video. Afin de la préparer au mieux, Christophe Galtier a eu son groupe au complet sous la main aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement au Camp des Loges. Si certains éléments manquaient à l’appel, ce n’était pas une surprise pour le nouvel entraîneur du PSG et son staff technique. En effet, selon nos confrères de PSG Community, repris par L’Equipe, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha, tous considérés comme « indésirables », n’étaient pas présents pour cette reprise. Des éléments qui étaient déjà absents de la tournée au Japon. En revanche, souvent associé à cette liste de joueurs « indésirables » Mauro Icardi a participé normalement à l’entraînement du jour.

En revanche, l’occasion pour les deux dernières recrues que sont Hugo Ekitike et Nordi Mukiele de faire plus ample connaissance avec le groupe parisien, et de faire ses premiers pas au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain pour le second.