Avant son premier match officiel, le PSG a fait le plein de confiance avec quatre victoires en match amical, dont trois lors du Japan Tour 2022. Ce lundi, les Rouge & Bleu se sont largement imposés face au Gamba Osaka (6-2). Titulaire, Neymar Jr a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive. En jambe, le Brésilien de 30 ans veut réaliser une saison 2022-2023 de grande envergure avec le PSG.

Neymar déjà prêt pour le Trophée des Champions

Après la victoire face au Gamba Osaka, l’international brésilien est revenu sur la préparation des champions de France et se montre déjà impatient d’affronter le FC Nantes au Trophée des champions : « J’ai l’impression que ça a été une bonne préparation en général. Nous avons pu nous préparer physiquement, trouver notre rythme de match en match. On est satisfaits de certaines choses que nous avons faites, même si nous devons évidemment nous améliorer en tant qu’équipe, jouer davantage ensemble et apprendre à nous connaître davantage. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. C’est bien de réunir tout le monde avant le début de la saison. Ça nous renforce d’être ensemble au quotidien – c’est dommage d’être loin de nos familles mais ça fait partie du processus de préparation. Nous nous sommes bien préparés, nous avons une finale à jouer dès la semaine prochaine et je pense que nous sommes bien préparés pour ça », a déclaré le numéro 10 du PSG via site officiel.