PSG / AS Monaco, quatrième journée de L1, programmé

Le PSG vient de terminer sa préparation avec sa tournée estivale au Japon et s’apprête donc à entamer sa saison avec les compétitions officielles. La première étape se jouera à Tel-Aviv ce dimanche 31 juillet, et il s’agit du Trophée des Champions, face au FC Nantes à 20h sur Prime Video. La semaine d’après, les hommes de Christophe Galtier débuteront leur campagne en Ligue 1 Uber Eats. Pour ce championnat de France 2022-2023, le PSG accueillera au Parc des Princes l’AS Monaco à l’occasion de la quatrième journée, le dimanche 28 août prochain, à 20h45 en direct sur Prime Video. Une programmation dévoilée sur le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats.

Programmation de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 26 août à 21h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – LOSC

Samedi 27 août à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – RC Strasbourg Alsace

Samedi 27 août à 21h00 sur Canal+ Décalé

RC Lens – Stade Rennais F.C.

Dimanche 28 août à 13h00 sur Prime Video

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 28 août à 15h00 sur Prime Video

OGC Nice – Olympique de Marseille

Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC

FC Lorient – Clermont Foot 63

ESTAC Troyes – Angers SCO

Dimanche 28 août à 17h05 sur Canal+ Sport et en co-diffusion sur Prime Video

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 28 août à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – AS Monac