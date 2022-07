Georginio Wijnaldum fait partie des indésirables dont le PSG souhaite se séparer cet été. Contrairement à certains, l’international néerlandais est d’accord pour partir de Paris. Après sa saison décevante chez les Rouge & Bleu, il a perdu sa place en sélection. Afin de s’assurer un temps de jeu plus régulier et espérer retrouver les Oranjes, l’ancien Red est prêt à se relancer ailleurs. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à la Roma. Il pourrait rejoindre le club de la louve sous la forme d’un prêt.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’AS Rome et le PSG sont en contact direct au sujet de Georginio Wijnaldum. Toutes les parties souhaitent que cette transaction se réalise mais il reste encore du travail, notamment sur le salaire du joueur. Le journaliste spécialiste du mercato indique également que malgré d’autres propositions, le joueur donne sa préférence à l’AS Roma.

AS Roma and Paris Saint-Germain, in direct contact for Gini Wijnaldum. All parties keen on completing the move but there’s still work to be done on salary/more details. 🇳🇱 #ASRoma

Wijnaldum also has other proposals but he’s now giving priority to Roma as fav destination. pic.twitter.com/IzmvmROet0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022