Le Sénégal d’Ibrahim Mbaye se qualifie pour la finale de la CAN

Ce mercredi soir, le Sénégal affrontait l’Égypte en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les coéquipiers d’Ibrahim Mbaye se sont qualifiés en finale.

Le PSG pourrait avoir deux joueurs en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce mercredi soir, le Sénégal d’Ibrahim Mbaye affrontait l’Égypte lors de la première demi-finale, alors que le Maroc d’Achraf Hakimi affronte le Nigéria un peu plus tard ce soir (21 heures, beIN SPORTS 1). Comme depuis le début de la compétition, le titi du PSG a commencé la rencontre sur le banc. Cette première demi-finale est fermée, les deux équipes s’observant. Les Sénégalais vont rapidement avoir un coup dur avec la sortie sur blessure de leur capitaine, Kalidou Koulibaly (23e). Lors de la première mi-temps, il y a très peu d’occasions même si c’est le Sénégal qui se montre plus entreprenant. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Sadio Mané en héros

La seconde période est similaire à la première, les deux équipes n’arrivent pas à se montrer dangereuses. L’enjeu de se qualifier en finale de la Coupe d’Afrique des Nations semble tétaniser les 22 acteurs. Il faut attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour voir la situation se débloquer. Après une frappe contrée de Camara aux 25 mètres, le ballon atterrit dans les pieds de Sadio Mané qui trompe El-Shenawy au ras du poteau gauche (1-0, 78e). Après cette ouverture du score, l’Égypte va pousser pour égaliser mais sans réussite, ne se procurant qu’une seule occasion franche avec une frappe d’Omar Marmoush captée sans problème par Edouard Mendy (95e). Le Sénégal s’impose finalement et se qualifie pour la finale (1-0). Il attend désormais son adversaire. Le Maroc, avec le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, titulaire et capitaine, et le Nigéria s’affrontent ce soir pour valider le deuxième billet pour la finale de la CAN. Ibrahim Mbaye, auteur de belles entrées en jeu lors de cette Coupe d’Afrique des Nations, est resté sur le banc ce soir.







