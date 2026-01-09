CAN – Mbaye et le Sénégal filent en demi-finale après la victoire face au Mali

Dans ce quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal est venu à bout du Mali (1-0) pour accéder au dernier carré de la compétition.

Vainqueur en 2021, le Sénégal fera bien partie du dernier carrée de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Après une victoire tranquille face au Soudan (3-1) au tour précédent, les Lions de la Teranga étaient opposés au Mali dans ce premier quart de finale de la soirée. Buteur face au Soudan et percutant lors de ses entrées en jeu depuis le début de la compétition, Ibrahim Mbaye débutait une nouvelle fois sur le banc au coup d’envoi.

À lire aussi : CAN 2025 – Ibrahim Mbaye impressionne ses coéquipiers

Mbaye entré en jeu à la 75e minute

Et il n’y a pas eu match dans cette rencontre au stade Ibn-Batouta de Tanger. Après une mise en route de quelques minutes, les Sénégalais ont rapidement pris le match à leur compte face à des Maliens qui ont fait preuve d’une trop grande agressivité. L’ouverture du score est intervenue peu avant la demi-heure de jeu. Profitant d’une grosse erreur du portier Djigui Diarra, Iliman Ndiaye a été plus prompt que les défenseurs pour marquer dans le but vide (1-0, 27e). Par la suite, le Mali ne s’est pas facilité la tâche avec l’expulsion du capitaine d’Yves Bissouma en fin de première période pour deux cartons jaunes récoltés après deux fautes à retardement (23e, 45e+3). En seconde période, le Sénégal n’a pas réussi à faire le break malgré une multitude d’occasions. Les hommes de Pape Thiaw sont tombés sur un Djigui Diarra qui a multiplié les parades (7 arrêts).

Entré à la 75e minute à la place du buteur Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye a tenté d’apporter de la percussion face aux espaces laissés par les Maliens en fin de match. Mais le Titi du PSG s’est montré trop brouillon avec 7 ballons perdus sur ses 15 touches de balle, et a notamment récolté un carton jaune en fin de rencontre (84e). Le jeune parisien va disputer la première demi-finale de sa jeune carrière avec sa sélection. Qualifié en demi-finales pour la troisième fois sur ses quatre dernières participations à la CAN, le Sénégal affrontera le vainqueur du match opposant l’Egypte à la Côte d’Ivoire mercredi.

Le XI du Sénégal : E. Mendy – K. Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – H. Diarra (P.Ciss, 62e), I. Gueye, P. Gueye (L.Camara, 62e) – I. Ndiaye (Mbaye, 75e), Diallo (C.Ndiaye, 75e), Mané.

🇸🇳 Iliman Ndiaye profite d'une boulette du gardien du Mali et ouvre le score pour le Sénégal ! pic.twitter.com/uJnwe7opp2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026