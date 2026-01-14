Handball – Simen Lyse rejoint finalement plus tôt le PSG

Il y a quelques semaines, le PSG Handball avait annoncé la signature de Simen Lyse à partir de la saison prochaine. Mais l’arrière gauche va finalement rejoindre le PSG dès cet hiver.

La saison du PSG Handball bat actuellement son plein. Le club de la capitale est leader en Liqui Moly Starligue et en difficulté en EHF Champions League. Ce mercredi, le PSG Handball a annoncé l’arrivée dans son effectif de Simen Lyse pour la deuxième partie de saison. Initialement, l’arrière gauche norvégien ne devait signer avec les Rouge & Bleu qu’à partir de la saison 2025-2026.

Il devait rejoindre le PSG Handball l’été prochain

Dans son communiqué, le PSG Handball indique qu’il « a fait le choix de saisir cette opportunité sans attendre. Le joueur intègre ainsi le groupe Rouge et Bleu et est mis à disposition du staff de Stefan Madsen pour la deuxième partie de saison. (…) ⁠Le Paris Saint-Germain Handball se réjouit d’accueillir Simen Lyse plus tôt que prévu et lui souhaite la bienvenue à Paris. »