CAN 2025 – Ibrahim Mbaye impressionne ses coéquipiers

Décisif avec le Sénégal après son entrée en jeu face à la République démocratique du Congo, l’ailier du PSG, Ibrahim Mbaye, a reçu les louanges de ses partenaires.

À bientôt 18 ans, Ibrahim Mbaye commence à marquer les esprits dans cette CAN 2025. Le néo-international sénégalais est devenu mardi dernier le plus jeune joueur de l’histoire du football sénégalais à disputer une CAN, à l’âge de 17 ans et 10 mois, après le match face au Botswana (victoire 3-0). Surtout, l’ailier du PSG impressionne. Entré en jeu face à la République démocratique du Congo ce samedi (1-1), le Titi parisien s’est montré décisif sur le but égalisateur de Sadio Mané.

« L’entrée d’Ibrahim Mbaye a fait la différence »

Grâce à ses dribbles et sa percussion, Ibrahim Mbaye a apporté du danger dans un match qui était mal embarqué pour les Lions de la Téranga. Et sa performance n’a pas laissé insensible ses coéquipiers, qui n’ont pas hésité à le complimenter après la rencontre à l’image de la star Sadio Mané : « À 17 ans, à ce niveau, je pense que c’est impressionnant. Il a un bel avenir devant lui, c’est un joueur exceptionnel. » Même son de cloche du côté du capitaine Kalidou Koulibaly : « Son entrée, c’est ce qu’on attend de tous ceux qui entrent dans ces matches-là. On a 28 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment et Mbaye a montré de belles choses. Je suis content. »

Percutant balle au pied, Ibrahim Mbaye a montré toute sa personnalité au Grand Stade de Tanger, comme l’a souligné le défenseur lyonnais, Moussa Niakhate : « Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. C’est ce qu’on demande à tout le monde. D’aider l’équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger (…) On n’est pas surpris, nous qui regardons le Championnat de France. C’est rare qu’un mec de 17 ans soit en équipe nationale du Sénégal. » Le latéral droit, Krépin Diatta a aussi salué la performance du jeune Parisien : « Il a cette folie en lui. Il est jeune, mais ça ne se voit pas sur le terrain. Chaque fois qu’il entre, il amène quelque chose de plus. Je suis très satisfait de ce qu’il fait et on prie pour qu’il continue de tirer l’équipe vers le haut. » En face, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, est aussi allé de son compliment envers le Titi : « L’entrée d’Ibrahim Mbaye a fait la différence. C’est un garçon talentueux. Sa vitesse et sa technique nous ont posé des problèmes. Le Sénégal a de très bons jeunes joueurs. » Ibrahim Mbaye a une vraie chance à saisir dans cette CAN 2025 et pourrait rebattre les cartes lors du prochain match face au Bénin, mardi.

Ibrahim Mbaye vs Congo



🇸🇳 – {28 minutes played}

pic.twitter.com/XFbAeWg67b — 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐋𝐈𝐄𝐔𝐒𝐀𝐑𝐃 (@CompsJeune) December 27, 2025