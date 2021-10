Qui ne saute pas est marseillais ! Le PSG affronte ce dimanche l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Sous l’ère Qatar Sports Investments, le club de la capitale ne s’est incliné qu’à une seule reprise à l’extérieur lors d’un Clasico en Championnat (saison 2011-2012). Canal Supporters par son journaliste Raphaeël Hassine vous propose de revivre les plus belles victoires Rouge et Bleu en terre marseillaise.

Toute première fois. Toute, toute première fois

Olympique de Marseille 0-2 Paris Saint-Germain 1979-1980

Le Paris Saint-Germain est-il maudit au Stade Vélodrome ? Cette question se pose avant le déplacement des joueurs de la capitale à Marseille le 8 décembre 1979. En effet, les défaites s’accumulent depuis la rencontre inaugurale de la saison 1971-1972 (4-2). Les Rouge et Bleu ne gagnent jamais sur la pelouse marseillaise. Jean-Marc Pilorget et ses coéquipiers, qui se sont imposés au Parc des Princes (2-1) lors du match aller, espèrent écrire l’histoire et battre les Phocéens chez eux. À l’aube de la 20ème journée de Division 1, le Paris Saint-Germain pointe à la dixième place du classement avec un bilan de sept victoires, six matchs nuls et six défaites. De son côté, l’Olympique de Marseille possède un bilan de cinq victoires, deux matchs nuls et douze défaites dont quatre consécutives avant de recevoir le PSG.

Sarr Boubacar marque le premier but de la rencontre contre son ancien (et futur) club à la 46e minute de jeu. Jean-François Beltramini (repose en paix) inscrit le deuxième but parisien quelques minutes avant la fin du match. Ces deux joueurs permettent au Paris Saint-Germain de s’imposer pour la première fois de son histoire contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Champagne ! Ivan Markovic et ses joueurs enchaînent une cinquième défaite consécutive et s’enfoncent dans la crise. Champagne ! À la fin de la saison, les Marseillais sont relégués en deuxième division avec un bilan de 9 victoires, 6 matchs nuls et 24 défaites. Champagne !

Luis Fernandez, Ronaldinho et Jérôme Leroy !

Olympique de Marseille 0-3 Paris Saint-Germain 2002-2003

Le Stade Vélodrome est un terrain hostile pour le Paris Saint-Germain. Luis Fernandez et ses joueurs le savent avant de se déplacer dans le sud de la France le 9 mars 2003. Le club de la capitale ne s’est imposé qu’à deux reprises lors de ses vingt-trois déplacements en Championnat chez le rival olympien. La dernière victoire date de la saison 1987-1988 (1-2). Une éternité ! Au match aller, les Rouge et Bleu se sont largement imposés au Parc des Princes (3-0) grâce à un doublé de Ronaldinho et un but de Martín Cardetti. Cette victoire lors du Classico pimente une saison pénible et décevante. Le Paris Saint-Germain de Gabriel Heinze et Frédéric Déhu erre dans le ventre mou du classement avant de se déplacer à Marseille. De son côté, l’Olympique de Marseille de Daniel Van Buyten et Frank Leboeuf jouent le titre et enchaînent quatre matchs sans défaites avant le Classico. Le peuple marseillais est en ébullition au coup d’envoi de cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1. Jérôme Leroy trompe astucieusement Vedran Runje refroidit tout le département des Bouches-du-Rhône.

Que retenir du passage de Ronaldinho au Paris Saint-Germain ? Sa prestation contre l’Olympique de Marseille est gravée dans la légende du club Rouge et Bleu. Le génie brésilien coupe le son du Stade Vélodrome à la 56e minute, et récidive à la 84e minute sur une magnifique action conclue par Jérôme Leroy. Le ballon serait-il entré dans les cages marseillais sans l’intervention du milieu de terrain français ? Aidez-nous à résoudre ce mystère historique dans les commentaires !

Cette victoire (0-3) détruit la malédiction parisienne en terre marseillaise depuis quinze ans. Malheureusement, elle ne permet pas aux Parisiens d’enclencher une dynamique en cette fin de saison : deux victoires, trois matchs nuls et trois défaites entre la 31e et la 38e journée. Le Paris Saint-Germain termine à une piètre onzième place. Que retenez-vous de cette saison : les victoires contre l’Olympique de Marseille ou les mauvais résultats finaux ?

Un futur rat coule le navire marseillais !

Olympique de Marseille 0-1 Paris Saint-Germain 2003-2004

Luis Fernandez ne siège plus sur le banc. Ronaldinho régale le Camp Nou. Aloísio s’exile en Russie. Mauricio Pochettino file aux Girondins de Bordeaux. Cristóbal prend sa retraite. Jérôme Leroy poursuit sa carrière à l’En Avant Guingamp. Le Paris Saint-Germain révolutionne son effectif à l’été 2003. Vahid Halilhodžić, Pedro Miguel Pauleta, Modeste M’Bami et Branko Bošković sont les recrues phares du marché des transferts parisien. Ce grand bouleversement est bénéfique pour le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain côtoie les premières places du classement au moment de se déplacer au Stade Vélodrome. Cette affiche de la 15e journée de Ligue 1 est un choc entre deux équipes bien classées. La belle victoire parisienne de la saison précédente (0-3) envahit tous les esprits avant ce Clasico. Et si le PSG pouvait rééditer son exploit en terre hostile ?

Qui n’a pas hurlé devant sa télévision suite au but de Fabrice Fiorèse ? Dénoncez-vous ! Centre marseillais détourné de la tête par Hugo Leal. Reinaldo récupère, accélère au milieu de terrain et lance Pedro Miguel Pauleta dans la profondeur. L’attaquant portugais prend de vitesse quatre marseillais, pénètre dans la surface adverse et frappe. Ballon repoussé par Vedran Runje dans les pieds de Fabrice Fiorèse. Extinction du peuple marseillais. Orgasme du peuple parisien. Le PSG réédite son exploit. Gagner au Stade Vélodrome : est-ce votre plus grande joie au cours d’une saison du Paris Saint-Germain ?

Ça fait plaisir !

Olympique de Marseille 2-4 Paris Saint-Germain 2008-2009

Saison 2004-2005 : match nul (1-1). Égalisation de Laurent Batlles ! Saison 2005-2006 : défaite (1-0). Lorik Cana est un traitre ! Saison 2006-2007 : match nul (1-1). Pauleta répond à Cissé ! Saison 2007-2008 : défaite (2-1). Eric Gerets domine Paul Le Guen ! Le Paris Saint-Germain se casse les dents au Stade Vélodrome en Championnat pendant quatre saisons avant de regoûter au bonheur d’une victoire chez le rival. Cette victoire lors de la saison 2008-2009 (2-4) est rare et exceptionnelle. Le club de la capitale enchaînera ensuite quatre matchs sans victoire chez le rival phocéen.

L’Olympique de Marseille est invaincu en Championnat avant d’accueillir le Paris Saint-Germain. Le club phocéen est porté par son attaquant sénégalais Mamadou Niang auteur de 3 buts et 4 passes décisives lors des neuf premières journées. La dynamique n’est pas identique pour le club de la capitale. Guillaume Hoarau et ses coéquipiers ont un bilan de quatre victoires, deux matchs nuls et trois défaites avant le Classico. Quelques jours avant le déplacement dans les Bouches-du-Rhône, les Rouge et Bleus se sont inclinés face à Schalke 04 en Coupe de l’UEFA (3-1) avec une équipe remaniée. Claude Makélélé et ses coéquipiers ne sont pas favoris au coup d’envoi de ce Classico. Le Paris Saint-Germain déjoue les pronostics et s’offre une victoire inattendue et courageuse à Marseille (2-4). Cette équipe moyenne entre dans le cœur des supporters parisiens. Guillaume Hoarau inscrit un doublé et s’affirme comme une bonne pioche du mercato estival. Cette victoire est une des rares petites sucreries de l’ère amère Colony Capital.

Les fesses rouges de Rudy Garcia !

Olympique de Marseille 1-5 Paris Saint-Germain 2016-2017

Quelle est la plus belle victoire du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome en Championnat sous l’ère QSI ? La victoire de la saison 2013-2014 à dix contre onze pendant une heure ? Celle de la saison 2014-2015 avec le but sublime de Blaise Matuidi du pied droit ? Nous optons pour l’humiliation de la saison 2016-2017 ! Le débat est ouvert !

Le 23 octobre 2016, Rudi Garcia et son équipes ultra défensive arrachent un match nul au Parc des Princes (0-0). Quelques mois plus tard, le coach marseillais abandonne son 5-3-2 défensif et opte pour un 4-3-3 pour affronter le club de la capitale à domicile. Le coach parisien aligne également un 4-3-3 avec une attaque Javier Pastore, Edinson Cavani et Lucas Moura. Le Paris Saint-Germain s’amuse au Stade Vélodrome. Marquinhos, Edinson Cavani, Lucas Moura, Julian Draxler et Blaise Matuidi sont les cinq buteurs de cette démonstration parisienne. Rod Fanni (nous ne te pardonnerons jamais d’avoir empêché Lucas de marquer le but du siècle) sauve (légèrement) l’honneur marseillais. Hatem Ben Arfa participe même à la fête face à son ancien club (oui oui le numéro 21 qui aime bien L’Équipe 21). Humiliation.

Bonus ! Olympique de Marseille 2-2 Paris Saint-Germain 2017-2018

Edinson Cavani. Climatisation.

Conclusion : Le Paris Saint-Germain possède un bilan de 11 victoires, 7 matchs nuls et 22 défaites contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome en Championnat. Avant l’ère QSI, le club de la capitale ne s’était imposé qu’à cinq reprises face au rival marseillais à l’extérieur en Division 1 puis en Ligue 1. Ne jamais bouder son plaisir de gagner un match devant les supporters marseillais ! Ne jamais oublier que l’habitude d’aujourd’hui était une rareté hier ! Allez Paris !