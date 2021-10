Rabésandratana décrit les coulisses d’un OM / PSG

Ce dimanche soir, le PSG s’apprête à défier son rival Marseillais dans le but de conforter sa première place en Ligue 1. Un choc qui se tiendra dans un Vélodrome à guichet fermé, où les joueurs Parisiens devront se sublimer malgré l’interdiction de déplacement de ses supporters. Grand habitué de ces rendez-vous, l’ancien capitaine du PSG, Eric Rabésandratana est revenu sur les coulisses d’un tel match. L’ancien défenseur francilien, invité ce matin sur les ondes de France Bleu, a ainsi partagé les détails d’une préparation singulière, qui selon-lui s’avère toujours déterminante pour remporter un classique sur le terrain de l’OM.

« Premièrement, on sort forcément de l’hôtel pour aller dans le bus et surprise, vous avez des supporters Parisiens à Marseille pour vous accueillir et vous supporter pour rappeler qu’on n’est pas tout seul. Il y a des gens qui pensent qu’il n’y a pas trop de supporters mais il y en a, et de plus en plus à Marseille. On est accueilli et ça donne du bôme au coeur pour nous lancer dans le trajet du stade. Dans ce trajet, les choses changent forcement par rapport aux supporters adverses avec les premières insultes, des gestes déplacés et tout ce qui va avec le comportement du supporter un petit peu agressif. Mais c’est pas grave, ça fait monter un petit peu la température et ça vous prépare un petit peu à ce qui va arriver derrière… Arrivé sur le terrain, vous vous faites insulter, huer, les supporters commencent à lancer leur chant. C’est tout un folklore qui finalement sert à augmenter votre determination dans le match. Ça peut déstabiliser les plus sensibles mais pour des joueurs comme on a au PSG c’est complètement different. On peut se dire que c’est propre à tous les stades, mais non, c’est très précis par rapport au Classique parce que cette haine et cette ambiance vous ne la retrouvez nulle part ailleurs en France qu’à Marseille. Avant la rencontre, vous faites un tour au vestiaire pour les derniers préparatifs avec les dernières consignes pour rentrer dans le vif du sujet, mais surtout, vous ne touchez pas à la nourriture ni aux bouteilles d’eau qu’il y a dans le vestiaire. Par le passé, j’ai connu ça à Nancy, vous avez parfois des produits qui servent un petit peu à vous endormir ou des laxatifs… Puis vous arrivez dans le couloir et par le passé, il y avait des joueurs qui mettaient des claques derrière la tête des autres joueurs pour essayer de faire monter l’ambiance et faire péter les plombs. Vous avez une ambiance Classico et si vous n’êtes pas prêt à affronter tout ça et qu’il vous manque simplement un ingrédient dans le caractère, dans la détermination ou dans la force individuelle la rencontre va être dure… S’il vous manque un ingrédient vous pouvez perdre alors que vous avez tout pour réussir.«