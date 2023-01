Les dernières informations autour du dossier Milan Skriniar

Le PSG pourrait se renforcer lors de cette dernière journée du mercato. Les noms d’Hakim Ziyech et Milan Skriniar sont avancés dans cette optique-là. Pour le défenseur central, les Parisiens aimeraient le rapatrier dès ce mercato hivernal même si un accord aurait été trouvé pour qu’il arrive libre l’été prochain.

L’été dernier, le PSG était intéressé par la venue de Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Mais il est tombé sur un club de l’Inter Milan très exigeant, ce qui n’a pas permis aux Rouge & Bleu d’arriver à le recruter. Ils n’ont pour autant pas abandonné la piste et son revenu à la charge lors de ce mercato hivernal. En fin de contrat le 30 juin, l’international slovaque peut discuter avec les clubs qu’il souhaite pour son avenir. Ces derniers jours, on parlait d’un accord trouvé entre le PSG et lui pour une arrivée libre à l’issue de son contrat. Mais le club de la capitale aimerait le recruter dès cet hiver et discute avec l’Inter de cette possibilité.

L’Inter ne voudrait pas le laisser partir cet hiver

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le PSG aurait fait une offre de huit millions d’euros plus deux millions de bonus à l’Inter Milan afin de racheter les six derniers mois du contrat de Milan Skriniar. Une offre refusée par l’Inter qui ne souhaiterait pas le laisser filer avant juin. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le PSG n’a toujours pas fait de relance dans le dossier Skriniar. Le mercato ferme ses portes en Italie à 20 heures. Il y aurait un pessimisme grandissant pour un départ lors de cette dernière journée du mercato. Les supporters milanais devraient siffler leur joueur ce soir lors du match contre l’Atalanta Bergame en Coupe d’Italie, lui qui ne sera désormais plus le capitaine de l’Inter. Gianluca Di Marzio confirme l’information de la Gazzetta, le PSG n’a pas relancé l’Inter dans ce dossier. Le club milanais prévoit de le garder et piste plus de joueurs pour le remplacer lors de ces dernières heures du mercato hivernal. Pour l’instant, il y a peu de chances que les choses changent conclut le journaliste spécialiste du mercato.