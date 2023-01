Il reste moins de 48 heures avant la fin du mercato hivernal et le dossier Skriniar continue à agiter l’actualité.

Face aux nombreuses difficultés défensives affichées, encore démontrées ce dimanche contre le Stade de Reims, le PSG se doit de réagir ! Pour cela, les Parisiens ont (à nouveau) fait de Milan Skriniar leur priorité de cette fin de mercato. Le joueur qui a annoncé lui-même aux médias slovaques qu’il s’était engagé avec Paris à l’été 2023, pourrait débarquer dans les prochaines heures… mais pour cela, un accord doit être trouvé entre les deux clubs, ce qui n’est pas une mince affaire !

Les discussions se poursuivent aujourd’hui

Comme le révèle le journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins, L’Inter a refusé une offre de 10 millions d’euros plus des bonus “facilement atteignable” du Paris Saint-Germain pour son joueur et demande 20 millions d’euros. Une somme que ne souhaite pas investir les Rouge & Bleu qui ne mettront pas plus de 15M€ avec bonus. Les discussions devraient reprendre ce lundi mais ce qui est sur, c’est que le défenseur slovaque sera au moins lié au club de la capitale cet été pour un contrat de 4 ans.

Une grosse prime à la signature en cas d’arrivée à l’été 2023

Du côté de la presse italienne, les avis sont unanimes, Paris devrait bien relancer ce dossier dans les prochaines heures pour essayer de le conclure le plus rapidement possible. Mais en cas d’arrivée de Skriniar en juin prochain, le média Il Giornale donne les détails de ce futur deal. Le joueur touchera un salaire de 9M€ + 2M€ de bonus pour un contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2027. La prime à la signature sera de 16M€ rajouté à cela 4M€ de commission pour son agent Roberto Sistici. Ces prochaines 48 heures s’annoncent donc intenses dans la capitale française !