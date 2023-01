Une troisième recrue surprise avant la fin du mercato ?

Les prochaines heures s’annoncent intenses dans la capitale française. Pour ce dernier jour de mercato, le PSG a accéléré dans les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Mais un autre profil supplémentaire serait aussi à l’étude.

Pour ce dernier jour du mercato hivernal 2023, le PSG sera l’une des attractions à suivre. Assez calme lors des premières semaines, le club parisien a décidé d’accélérer depuis quelques jours. Si les rumeurs Malcom (Zenith Saint-Pétersbourg) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) ne sont plus d’actualité, le board parisien a passé la vitesse supérieure depuis quelques heures pour les arrivées de Milan Skriniar (Inter Milan) et Hakim Ziyech (Chelsea).

Un attaquant plus axial recherché

En effet, comme évoqué par L’Equipe dans son édition du jour, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est déplacé en Italie pour finaliser le transfert de Milan Skriniar, qui a déjà donné son accord pour rejoindre les Rouge & Bleu. « Pour le laisser partir dès cet hiver, les Nerazzurri demanderaient 20M€, bonus inclus. Le PSG pourrait ainsi formuler une offre de 15M€+5M€ de bonus aujourd’hui. » Contraint par le fair-play financier, le club parisien ne dispose pas de la manne financière suffisante pour recruter un élément offensif et désire donc un prêt d’Hakim Ziyech en provenance de Chelsea. Deux dossiers qui semblent donc augurer une issue positive à quelques heures de la fermeture du marché. Mais une autre recrue surprise pourrait aussi débarquer dans les dernières heures du mercato. En effet, selon L’Equipe, « il n’est pas exclu qu’un troisième joueur débarque dans la foulée. » Le profil recherché serait un attaquant plus axial, précise le quotidien sportif sans donner plus de détails. Les prochaines heures s’annoncent très intenses chez les Rouge & Bleu.