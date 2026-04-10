Un accord pour la vente du Parc des Princes à l’automne ?

Avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, la vente du Parc des Princes au PSG a été relancée. Le maire de Paris espère un accord à l’automne.

Pour encore grandir, le PSG compte devenir propriétaire de son stade. Si l’ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, ne voulait pas entendre parler de la vente du Parc des Princes au PSG, son successeur, Emmanuel Grégoire, est lui favorable à cette dernière. S’il aurait aimé trouver un accord à ce sujet avec le club de la capitale cet été, l’édile parisien veut désormais respecter le timing souhaité par le Paris Saint-Germain, qui compte attendre l’automne pour avoir tous les retours sur ses dossiers d’un possible nouveau stade à Poissy ou Massy.

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« Notre objectif est d’articuler les ambitions du PSG avec nos propres objectifs en matière de sport »

« Lors du conseil de Paris de la semaine prochaine, un vœu de l’exécutif sera sur le PSG et donc le Parc des Princes. J’ai eu l’occasion d’en parler avec le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. C’est un projet urbain de la Porte des Princes. Pour ce projet, je veux dire que nous y associerons l’ensemble des groupes du conseil de Paris, indique Emmanuel Grégoire dans une conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai aussi eu des échanges avec le maire du 16e à ce sujet et avec le maire de Boulogne. Notre objectif est d’articuler les ambitions du PSG avec nos propres objectifs en matière de sport. Ce vœu de la semaine prochaine a pour objectif de me donner un mandat de discussion avec le PSG. La valeur financière du Parc sera fixée par les domaines et la décision finale reviendra au conseil de Paris. Il est en tout cas important pour nous de raccrocher les wagons et pour pouvoir travailler sur ce dossier, il faut avoir un mandat clair. »







