Lorient / PSG – Les compositions officielles

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après sa victoire contre Brest samedi après-midi, le PSG retrouve la Ligue 1 ce mercredi soir avec le déplacement à Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, laissé au repos, Fabian Ruiz, pas encore totalement remis de sa blessure, et de Lee Kang-in, malade. Il peut compter sur le retour de Joao Neves, qui commence la rencontre sur le banc.

Un milieu de terrain composé de titis

Dans les buts, le coach du PSG a décidé de poursuivre avec Lucas Chevalier. Pour remplacer Achraf Hakimi, c’est Marquinhos qui a été choisi. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo forment la charnière centrale alors que Nuno Mendes est aligné à gauche. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est associé à Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Pour l’attaque, Luis Enrique a décidé d’offrir sa première titularisation à Ousmane Dembélé. Il est associé à Désiré Doué et Ibrahim Mbaye.

Feuille de match FC Lorient / Paris Saint-Germain

10e journée de Ligue 1 – Stade : Le Moustoir – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Youssef El Hamzaoui – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Wilfried Bien et Ludovic Zmyslony

Le XI de Lorient : Mvogo – Mvuka, Talbi, Yongwa – Silva, Cadiou, Abergel (C), Kouassi – Karim, Pagis, Bamba Remplaçants : Tosin, Avom Ebong, Adjei, Bley, Makengo, Kamara, Le Bris, Soumano, Meite

Le XI du PSG : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos (C), Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Doué, Dembélé, Mbaye

Remplaçants : Safonov, Marin, Hernandez, Pacho, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

