Lucas Beraldo pas satisfait de son statut au PSG

Utilisé dans la rotation, le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, n’est pas satisfait de son statut. Le Brésilien pourrait animer le mercato hivernal des dirigeants parisiens.

Recruté durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo présente toujours les mêmes qualités et défauts quasiment deux ans après son arrivée au PSG. À l’aise balle au pied, le défenseur de 21 ans affiche de grosses lacunes dans sa culture défensive. Cinquième dans la hiérarchie des défenseurs centraux (derrière Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez), l’ancien de Sao Paulo n’est pas satisfait de son statut chez les champions d’Europe. De quoi remettre en question son avenir au PSG, lui dont le contrat court jusqu’en 2028 ?

Un départ envisagé cet hiver ?

L’été dernier, il avait déjà laissé entendre à la direction parisienne qu’il souhaitait avoir un temps de jeu plus important ailleurs, en vue de la Coupe du monde 2026. « C’est encore son état d’esprit en cet automne 2025. Et il l’a fait savoir très directement lors d’échanges récents », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Pourtant, le PSG est satisfait de l’évolution de son défenseur central, comme le montre les propos tenus par Luis Enrique en conférence de presse ce mardi : « Beraldo est très jeune mais a beaucoup d’expérience, a une personnalité affirmée. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas autant qu’il veut. C’est comme ça aujourd’hui. C’est difficile d’être un joueur important du PSG maintenant. » Avec cette déclaration, le coach parisien invite Lucas Beraldo à se montrer patient. Mais pas sûr que cela puisse convaincre l’international brésilien. « Ce sujet sera clairement sur la table au mercato d’hiver. À Paris, on sait que le défenseur a encore deux ans et demi de contrat. Autrement dit, le club de la capitale a la main sur son avenir », conclut L’E.