Ludovic Giuly estime que le PSG est le meilleur club français de l’histoire

Le PSG est encore entré dans l’histoire du football mondial en s’offrant une deuxième Ligue des champions de suite. Avec cet accomplissement, le PSG est devenu le meilleur club français de l’histoire selon Ludovic Giuly.

Le PSG est celui qui a remporté le plus de Ligue 1 dans l’histoire du championnat de France (14), le plus de Coupe de France (16), de Coupe de la Ligue (9) et de Trophée des champions (14). Et il est également devenu le premier club français à remporter deux Ligues des champions avec sa victoire contre Arsenal il y a presque une semaine (1-1, 4 t.a.b. à 3). Ludovic Giuly, ancien joueur des Rouge & Bleu (2008-2011, 125 matches, 19 buts, 20 passes décisives), estime qu’avec cette deuxième Ligue des champions, le PSG est devenu le meilleur club français de l’histoire.

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« Très fier de ce Paris-là »

« C’est important pour la France, pour le club, pour nous les supporters, les anciens joueurs, c’est une grande fête. Et très fier de ce Paris-là, parce qu’il démontre que c’est une grande famille, lance l’ancien joueur du PSG dans des propos relayés par beIN SPORTS. Et sur le terrain, ce sont les meilleurs actuellement. Donc que de la fierté. La meilleure équipe de l’histoire du football français ? En tout cas, elle l’a démontré depuis deux ans. Et ce n’est pas fini, donc oui, forcément, aujourd’hui, c’est la meilleure équipe française qu’on ait vue. Avec deux Ligues des champions, celui qui me dit le contraire, ce serait difficile. »





